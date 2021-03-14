إنفوجراف.. أعراض الإنفلونزا الموسمية والفئات الأكثر تعرضا لها وإجراءات الوقاية

الفجر

الأعراض

1_ ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة أو أكثر

2_ احتقان بالحلق

3_ سعال جاف

4_ألم فى الصدر

5_ صداع

6_ ألم فى العضلات والمفاصل

7_ توعك ورشح



- الفئات الأكثر تعرضا للإنفلونزا

1_ الأطفال

2_ المسنين

3_ السيدات الحوامل

4_ الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل "داء السكري والفشل الكلوي وأمراض الرئة المزمنة"

5_ الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة



- إجراءات للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية:

1_ الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1متر بينك وبين الشخص المصاب بالأنفلونزا

2_ الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع

3_ الامتناع عن ملامسة الأنف والفم دون غسل اليدين

4_ الحفاظ على نظافة اليدين، وذلك عن طريق غسلهما بالماء الجاري والصابون أو فركهما بغسول الأيدي الكحولي، خصوصًا في حالة ملامسة الأنف والفم أو ملامسة الأسطح المحتمل تلوثها

الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية تحدث عندما يهاجم الفيروس جهازك التنفسي وأنفك وحلقك ورئتيك، وتختلف الإنفلونزا عن فيروسات إنفلونزا المعدة التي تسبب الإسهال والقيء.بالنسبة لمعظم الأشخاص، تزول الإنفلونزا من تلقاء نفسها، ولكن أحيانًا يمكن أن تكون الإنفلونزا ومضاعفاتها قاتلة، لذا توضح ""، خلال السطور القادمة أعراض الإنفلونزا الموسمية والفئات الأكثر تعرضا لها وكذلك إجراءات الوقاية: