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رئيس حي النزهة: غلق وتشميع 25 مخزن غير مستوفين لشروط الحماية والمدنية.. وضبط 18 مخالفة بناء

السبت 13/مارس/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، حملاتها اليومية لإعادة الانضباط للشوارع، وغلق المحال والمخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، وذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.


وفي هذا الإطار، قاد اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة العديد من الحملات المكثفة خلال الأيام الماضية، لضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهم.


وأوضح اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع 25 مخزن غير مستوفين لشروط الحماية المدنية، ولاداراتهم بدون ترخيص، وتم عرض أصحابهم على النيابة العامة.


وأضاف "عقل" أنه تم ضبط 18 مخالفة بناء خلال شهر فبراير حتى اليوم، وتحرير محاضر بالواقعة وتم تحويلها إلى جنح أمن الدولة طوارئ، وذلك لقيامهم بالبناء بعد تقديم طلب التصالح، بالإضافة إلى وقف إجراءات التصالح لهم.

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