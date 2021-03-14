التحريات تكشف عن ملابسات مصرع شاب في حادث قطار بأبوالنمرس

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات مصرع شاب في حادث قطار بمركز أبوالنمرس جنوبي المحافظة، إذ تبين أنه حال عبوره الطريق من مكان غير مخصص للعبور تصادف قدوم أحد القطارات، ما أسفر عن مصرعه في الحال، كما تبين عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.





ولقى شاب مصرعه في حادث قطار بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبوالنمرس، جنوبي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى مسؤول غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا، يفيد بمصرع شاب في حادث قطار على شريط السكة الحديد بمنطقة منيل شيحة بمركز أبوالنمرس، جنوبي المحافظة.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبينت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.



