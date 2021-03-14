Advertisements
التحريات تكشف عن ملابسات مصرع شاب في حادث قطار بأبوالنمرس
الأحد 14/مارس/2021 - 12:38 ص
إيمان عبد العاطي
Advertisements
كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات مصرع شاب في حادث قطار بمركز أبوالنمرس جنوبي المحافظة، إذ تبين أنه حال عبوره الطريق من مكان غير مخصص للعبور تصادف قدوم أحد القطارات، ما أسفر عن مصرعه في الحال، كما تبين عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.
ولقى شاب مصرعه في حادث قطار بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبوالنمرس، جنوبي محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى مسؤول غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا، يفيد بمصرع شاب في حادث قطار على شريط السكة الحديد بمنطقة منيل شيحة بمركز أبوالنمرس، جنوبي المحافظة.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبينت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن عدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.
وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements