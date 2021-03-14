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التنمية المحلية تكشف عن حصيلة غلق الـ"سناتر" مع بدء الفصل الدراسي الثاني (فيديو)
الأحد 14/مارس/2021 - 07:30 ص
شيماء حسن
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كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن التفاصيل المتعلقة باستمرار حظر مراكز الدروس الخصوصية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم السبت: "وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ قرارات لجنة مكافحة فإننا نستمر في منع أي تجمعات سواء على مستوى الأسواق أو مراكز الدروس الخصوصية".
وأضاف: "في شهر أكتوبر الماضي تم غلق 5145 سنتر مع بداية الفصل الدراسي الأول بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والأجهزة الأمنية، ومنذ ديسمبر الماضي وحتى الأسبوع الماضي تم غلق ما يقرب من 4558 سنتر، ونناشد المواطنين التاسعة الإبلاغ عن الدروس الخصوصية التواصل عبر رقم الواتساب صوتك مسموع 01150606783".
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