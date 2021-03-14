التنمية المحلية تكشف عن حصيلة غلق الـ"سناتر" مع بدء الفصل الدراسي الثاني (فيديو)

كشف خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن التفاصيل المتعلقة باستمرار حظر مراكز الدروس الخصوصية مع بداية الفصل الدراسي الثاني.





وقال "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم السبت: "وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ قرارات لجنة مكافحة فإننا نستمر في منع أي تجمعات سواء على مستوى الأسواق أو مراكز الدروس الخصوصية".



