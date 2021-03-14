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ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الأحد 14/مارس/2021 - 05:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتيجة الخاصة بالصفين الاول والثاني الثانوي سوف تكون عن طريقة الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021.
‏https:moe.gov.eg بالاضافة الي اختيار الصف الثانوي التابع له.

ويجب علي الطالب كتابة كود الطالب الذي حصل عليه اثناء الامتحانات حتي يتمكن من معرفة نتيجته بالاضافة الي كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما ثم اختيار أيقونة عرض النتيجة.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "سوف نعلن هذا على موقعنا فقط في الوقت المناسب واى شئ آخر فهو كذب وتضليل ولا نريد ان نلتفت إليه".

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بعد ١٥ مارس الجاري وتوقعت مصادر بأن تكون النتيجة يوم ١٨ أو ١٩ مارس الجاري وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت المصادر للفجر: إطلاق تحديث إلكتروني شامل كل خدمات وزارة التربية والتعليم للمعلمين والطلاب وأولياء الامور كما يتيح لطلاب الصفوف الثانوية

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