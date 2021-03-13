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ضبط 66 كيلوجرامًا من المواد مخدرة خلال 24 ساعة

السبت 13/مارس/2021 - 11:19 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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قامت أجهزة الأمن عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط مواقف سيارات الأجرة والميكروباص على مستوى الجمهورية، لضبط المترددين من متجري ومروجي المواد المخدرة حمايةً للمواطنين ولاسيما الشباب.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (57) متهمًا وبحوزتهم 66 كيلو مواد مخدرة، كمية من الأقراص المخدرة، كما تم تنفيذ 25 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط مبلغ مالي، 58 هاتف محمول، فرد خرطوش، كمية من الطلقات النارية، 10 قطع أسلحة بيضاء، 7 سيارات، 6 دراجات نارية، 2ميزان.

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