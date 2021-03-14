في أول تعليق له.. شقيق ضحية السلام يفجر مفاجآت مدوية

قال يوسف، شقيق ضحية السلام، إن أحد أقاربه اتصل به وطالبه أن يأتي لقسم السلام، وعندما ذهب أخبره أن شقيقته توفت، نافيا ما يتردد بأن شقيقته طبيبة موضحا أنها تعمل في إحدى العيادات.





ونفى "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ما تردد أن شقيقته كانت مع صديق لها، موضحا أن الشخص الذي كان متواجد في الشقة بائع أنابيب، موضحا أن تفريغ هاتف شقيقته أثبت أنها اتصلت ببائع الأنابيب صباحا لحاجتها إلى أنبوبة وأخبرها أنه سيحضرها لها مساءَ.





وأضاف شقيق ضحية السلام: "6 أشخاص اتهجموا على أختي في شقتها وضربوها هى وبائع الأنابيب.. وواحد فيهم قال لأختي اقلعي عشان هصورك، وبائع الأنابيب اللي اعترف بهذا الكلام"، معلقا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد كتب كلمة كدب".



