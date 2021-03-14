Advertisements

في أول تعليق له.. شقيق ضحية السلام يفجر مفاجآت مدوية

الأحد 14/مارس/2021 - 12:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال يوسف، شقيق ضحية السلام، إن أحد أقاربه اتصل به وطالبه أن يأتي لقسم السلام، وعندما ذهب أخبره أن شقيقته توفت، نافيا ما يتردد بأن شقيقته طبيبة موضحا أنها تعمل في إحدى العيادات.

ونفى "يوسف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ما تردد أن شقيقته كانت مع صديق لها، موضحا أن الشخص الذي كان متواجد في الشقة بائع أنابيب، موضحا أن تفريغ هاتف شقيقته أثبت أنها اتصلت ببائع الأنابيب صباحا لحاجتها إلى أنبوبة وأخبرها أنه سيحضرها لها مساءَ.

وأضاف شقيق ضحية السلام: "6 أشخاص اتهجموا على أختي في شقتها وضربوها هى وبائع الأنابيب.. وواحد فيهم قال لأختي اقلعي عشان هصورك، وبائع الأنابيب اللي اعترف بهذا الكلام"، معلقا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد كتب كلمة كدب".

ولفت إلى أنه كان بين شقيقته وصاحب العقار مشاكل، مضيفا: "عملوا كده عشان ياخدوا منها الشقة"، مستبعدا أن تكون شقيقته ألقت بنفسها من الطابق السادس، متابعا: "أختي وزنها تقيل متقدرش ترفع نفسها.. أنا دخلت عليها المشرحة وشفت كل حاجة، ربنا ما يوريها لحد".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طبيبة السلام ضحية السلام بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 14 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 18 ساعة

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 12 ساعة

في أول تعليق له.. شقيق ضحية السلام يفجر مفاجآت مدوية

منذ ساعة و 24 دقيقة

باتشيكو يفجر مفاجأة مدوية بشأن تمرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بعد إصابته في الإعلان.. شاهد ماذا قال محمد رمضان للفنان يوسف عمر؟

منذ ساعة و 9 دقيقة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

شقيق ضحية دمياط: "لقيت أختي عريانة وراسها مقطوعة.. منه لله جوزها"

شقيق ضحية العنف الزوجي: "حرقها.. وكان بيتفرج عليها من البلكونة"

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. طعناه بمقص وجنزير (صور)

عاجل.. شقيق ضحية "سفاح الجيزة" في حوار إلي "الفجر": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها.. ومعمولها سحر (فيديو)

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

"موتها بخرطوم الأنبوبة وحلق شعرها".."الفجر" تحاور أسرة ربة منزل قتلها زوجها أمام أطفالها بالوراق..ووالدتها: أطالب بالإعدام (فيديو وصور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

بعد إصابته في الإعلان.. شاهد ماذا قال محمد رمضان للفنان يوسف عمر؟

01:14 ص

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين