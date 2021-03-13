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الإسماعيلية تحتل المركز الأول للتحصين ضد الحمى القلاعية

السبت 13/مارس/2021 - 11:24 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن محافظة الإسماعيلية، احتلت المركز الأول في نسبة التغطية للحملة القومية الأولي ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بنسبة ١٠٤ %، والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تحصل عليها الإسماعيلية على المركز الأول وكانت قد حققت المركز الأول خلال عام ٢٠٢٠ في الحملات القومية المختلفة للتحصين ضد الأمراض المعدية وذلك تحت إشراف اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجات المواطنين، واستمرارًا للحملات المكبرة في نطاق المحافظة وبالتعاون مع إدارة الصحة العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم مع مباحث التموين بمديرية أمن الإسماعيلية والرقابة التموينية، قامت مديرية الطب البيطري تحت إشراف الدكتور حامد الاقنص مدير المديرية بحملة مكثفة على المجازر ومحلات الأسماك والحيوانات والطيور لفحصها والتأكد من سلامتها.

أسفرت الحملة عن ضبط ١٥٠ كيلوجرام من الأسماك والجمبري والسوبيا والبطارخ والمنتجات البحرية منتهية الصلاحية بأحد المطاعم وتم التحفظ على المضبوطات وعمل محضر بذلك وذلك خلال المرور على محلات الأسماك بنطاق المحافظة، كما أسفرت الحملة ترخيص ضبط ٣ طن من الدجاج وجزاءاتها وكذلك الفيلية بمجزر غير مطابق للمواصفات وتم التحفظ على المضبوطات.

كما تم المرور على المحال بنطاق مركز ومدينة فايد وتم ضبط ١٠٠كيلو جرام من الدجاج مجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات، وقامت الحملة بالتفتيش على مجازر ومنافذ حي ثالث وتم ضبط ١٢٥ كيلو جرام من السجق وبانيه الدجاج وشاورما الدجاج الغير صالح للاستهلاك الأدمي وتم التحفظ على المضبوطات.

ونفذت مديرية الطب البيطرى والتموين قرار النيابة بإعدام كميات من الدجاج المفروم وهياكل الدجاج بإجمالي أوزان ٦ طن و٢١٣ كيلو جرام منتهية الصلاحية كان قد تم ضبطهم الأيام القليلة الماضية، كما تم إعدام ١٨ دجاجة لوجود لون أحمر داكن مزرق الدجاج مع وجود نزيف تحت الجلد في بعضها، وإعدام ٣٥ كيلوجرام كبدة لوجود التهابات بالغشاء ونقط بيضاء واخضرار اللون واحتقان وذلك بمجزر الفرات.

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