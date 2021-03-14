أبرزها الجيزة والقاهرة .. اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني في ١٤ محافظة

تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، اليوم الأحد الموافق ١٤ مارس، بمدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار استعدادات التيرم الثاني للعام الدراسى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، وكيفية إدارة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية.



