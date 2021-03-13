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إعمالًا للشفافية.. هشام يونس يطالب بالتصويت على ميزانية 'الصحفيين' في ورقة منفصلة

السبت 13/مارس/2021 - 11:25 م
هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين
هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين
ميسون أبو الحسن
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تقدم هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان؛ لطلب التصويت على ميزانية النقابة في ورقة منفصلة خلال انعقاد الاجتماع العام للجمعية العمومية.

وطالب "يونس" بإدراج كلمته حول الميزانية، لبيان أسباب رفضه التي أعلنها وأودعها في سجلات النقابة.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

أطلب التصويت على الميزانية في ورقة منفصلة
السيد الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين
السادة أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد،،،

يرجى التكرم بالموافقة على أخذ الرأي في ورقة استطلاع رأي منفصلة حول قبول أو رفض أو الامتناع عن التصويت فبما يخص الميزانية المعروضة على الجمعية العمومية بعد إحالتها من مجلس النقابة.

وأحيطكم علما بأن هذا الإجراء مهم من الناحية الصحية واتباعًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا تخفيفا للزحام ومنعا للمهاترات وإعمالا لقواعد الشفافية في أمر مهم مثل الميزانية العامة.

كما يرجى التكرم بإدراج كلمتي حول الميزانية، التي لم ترسل للأعضاء حتى تاريخه أمام الجمعية العمومية، لبيان أسباب رفضي التي أعلنتها وأودعتها في سجلات النقابة.

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هشام يونس نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الفجر

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