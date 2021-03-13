445 مليون دولار إجمالي واردات مصر من البترول نهاية ديسمبر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن قيمة واردات البترول الخام بلغت نحو 445.9 مليون دولار نهاية ديسمبر بزيادة بلغت قيمتها نحو 15.3 مليون دولار عن نفس االشهر من عام 2019 والتى بلغت فيه نحو 430.6 مليون دولار

وأوضحت البيانات أن قيمة الواردات من منتجات البترول ارتفعت لتسجل نحو 336.6 مليون دولار فى ديسمبر الماضي، مقابل 305.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها نحو 31.2 مليون دولار، ونسبة زيادة بلغت نحو 10.2%.

وكانت الواردات المصرية تراجعت إلى 6.05 مليار دولار فى شهر ديسمبر الماضى، مقابل 6.58 مليار دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 8.1%، وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى فى شهر ديسمبر الماضى، حيث بلغت قيمة العجــز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14٪.

وضمت قائمة أهم السلع التي تراجعت وارداتها في ديسمبر الماضى، واردات كل من المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 215.7 مليون دولار، مقابل 266.2 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 19%، يليها واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 156.7 مليون دولار في ديسمبر عام 2019، مقابل 192.2 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 18.5%.