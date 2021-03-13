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غادة عادل تعلن تعافيها من فيروس كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلنت النجمة غادة عادل، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، والذي أكدت إصابتها به منذ أيام قليلة.

وأشارت "عادل"، إلى أنها قامت بإجراء مسحة طبية اليوم، لمعرفة مدى إصابتها وتطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا.

واكدت المسحة الطبية الاي أجرتها "غادة"، تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

 غادة تقوم بتحضير  فيلمها الجديد "بيت عز"، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم وإخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل الفترة المقبلة.

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