غادة عادل تعلن تعافيها من فيروس كورونا

أعلنت النجمة غادة عادل، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، والذي أكدت إصابتها به منذ أيام قليلة.





وأشارت "عادل"، إلى أنها قامت بإجراء مسحة طبية اليوم، لمعرفة مدى إصابتها وتطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا.





واكدت المسحة الطبية الاي أجرتها "غادة"، تعافيها من فيروس كورونا المستجد.