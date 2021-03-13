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الإسكان: لن يسمح بتغيير نشاط الوحدة السكنية.. وإلغاء رخص المباني الخالية من الجراچات

السبت 13/مارس/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه لن يسمح بالبناء في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، كما أنه سيتم تنفيذ الاشتراطات الجديدة للبناء فور صدورها.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر تغطية خاصة عن «العاصمة الإدارية الجديدة» ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم مراجعة جميع تراخيص البناء التي صدرت ويمكن إلغاءها، كما أنه لا بد من تطبيق الأكواد الجديدة على جميع تراخيص البناء.

وحذر خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، من أنه سيتم إلغاء رخص المباني إذا صدرت دون جراچات بها، كما سيتم منع تحويل الوحدات السكنية إلى محلات أو مقاهي، مع قصر الأنشطة التجارية على الشوارع الرئيسية.

وكشف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه ما حدث من بناء عشوائي خلال السنوات الماضية لا يليق بمصر، متابعا: «لا أحد كان يتخيل إصدار قرار وقف البناء حتى تعديل الاشتراطات» مؤكدا أنه سيتم وضع اشتراطات عامة للبناء في المدن الكبرى وكل مدينة سيكون لها اشتراطات خاصة بالبناء والارتفاعات، كما أن الشوارع الضيقة لن يكون بها ارتفاعات سكنية.

وشدد على أنه لن يتم السماح بالبناء على المساحات الصغيرة للأراضي، كما أنه تم وضع بدائل لمساحات الأراضي الصغيرة كوحدة سكنية، أو أرض بنفس القيمة، ويمكن الاستفادة من مساحات الأراضي الصغيرة لتكون جراجات إلكترونية.

وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن أقصى ارتفاع لأي مبنى سيكون أرضي و4 طوابق، وهناك اشتراطات لارتفاعات العمارات المطلة على الشوارع الرئيسية، ولن يسمح بتغيير نشاط أي وحدة سكنية.

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