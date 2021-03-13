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تطورات جديدة في تجديد عقد ميسي مع برشلونة

السبت 13/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام أرجنتينية أن والد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني يستعد للسفر إلى برشلونة من أجل الحديث مع مسئولي النادي الكتالوني حول تجديد عقد نجله.

وأفاد الصحفي ماكسي جريلو بأن خورخي ميسي سيسافر يوم الإثنين إلى برشلونة من أجل الإستماع إلى العرض المقدم من البرسا.

وأكد ماكسي جريلو أن برشلونة يرغب في تجديد عقد ميسي لمدة 3 مواسم مع منحه راتب جيد للغاية لكن مع مراعاة الأزمة المالية التي يعاني منها البلوجرانا.

وأشار ماكسي جريلو إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وترغب العديد من الأندية في التعاقد معه على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي.


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ميسي لابورتا برشلونة

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