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تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

السبت 13/مارس/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

غيابات الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد فيتا كلوب الكونغولي على ملعب الأخير، مساء الثلاثاء المقبل 16-3-2021 وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويتطلع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث بعد تعادل الفريق الكونغولي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بالجولة الثالثة.

ويفقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، خدمات كلا من محمود عبدالمنعم كهربا بسبب قرار إيقافه من جانب مسؤولي الأهلي لعدم الالتزام لمدة شهر.

كما يغيب وليد سليمان وعلي معلول وصلاح محسن من قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، بسبب الإصابة.


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