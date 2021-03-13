عرض مزدوج من برشلونة لـ "ميسي"

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن جهود يقوم بها خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني الجديد في اتجاهات عديدة من أجل إقناع نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بالاستمرار.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن لابورتا سيُقدم لميسي عرض مزدوج بطابع رياضي واقتصادي في الوقت نفسه من أجل تحفيزه على الاستمرار مع النادي الكتالوني.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة إلى الجانب الرياضي فسيكون من خلال التعاقد مع لاعبين كبار على رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند والنمساوي ديفيد ألابا وربما يتم أيضاً التعاقد مع صديقه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه أيضًا سيتم تصعيد المزيد من المواهب الصاعدة التي تمتلك مواهب استثنائية على رأسهم أليخاندرو بالدي ونيكو جونزاليس حتى ينضموا لمجموعة الشبان المتواجدين مثل بيدري وبويج وموريبا وترينكاو وديست وفاتي وغيرهم.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بالنسبة إلى الجانب الاقتصادي من العرض فسيكون راتب ممتاز يُقنع ميسي بالاستمرار مع مراعاة الوضع المالي المُعقد في النادي الكتالوني بسبب جائحة تفشي وباء فيروس كورونا.



