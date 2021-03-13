Advertisements

عرض مزدوج من برشلونة لـ "ميسي"

السبت 13/مارس/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن جهود يقوم بها خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني الجديد في اتجاهات عديدة من أجل إقناع نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي بالاستمرار. 

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن لابورتا سيُقدم لميسي عرض مزدوج بطابع رياضي واقتصادي في الوقت نفسه من أجل تحفيزه على الاستمرار مع النادي الكتالوني.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه بالنسبة إلى الجانب الرياضي فسيكون من خلال التعاقد مع لاعبين كبار على رأسهم النرويجي إيرلينج هالاند والنمساوي ديفيد ألابا وربما يتم أيضاً التعاقد مع صديقه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه أيضًا سيتم تصعيد المزيد من المواهب الصاعدة التي تمتلك مواهب استثنائية على رأسهم أليخاندرو بالدي ونيكو جونزاليس حتى ينضموا لمجموعة الشبان المتواجدين مثل بيدري وبويج وموريبا  وترينكاو وديست وفاتي وغيرهم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بالنسبة إلى الجانب الاقتصادي من العرض فسيكون راتب ممتاز يُقنع ميسي بالاستمرار مع مراعاة الوضع المالي المُعقد في النادي الكتالوني بسبب جائحة تفشي وباء فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي لابورتا برشلونة اخبار ميسي

أخبار تهمك

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 6 ساعات

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يفجر مفاجأة مدوية بشأن تمرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 13 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. قائمة الغائبين عن الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

ميسي يخضع لاختبار كورونا في برشلونة

تدريب إضافي لـ"ميسي" في برشلونة

ليونيل ميسي يسعد برشلونة

انقلاب ليونيل ميسي في برشلونة

ديبالا بديل ميسي في برشلونة

ميسي يحسم مصيره مع برشلونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

11:01 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين