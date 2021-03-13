Advertisements

فلسطين تمدد الإغلاق الشامل لمواجهة زيادة إصابات كورونا

السبت 13/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
أعلنت السلطة الفلسطينية السبت تمديد إجرءات الاغلاق في جميع المحافظات لمدة خمسة أيام إضافية، وذلك في مسعى لمواجهة ارتفاع أعداد الاصابات بفيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان: "تقرر استمرار الإجراءات المعلن عنها من قبل المحافظين اليوم السبت وغدا الأحد، وإغلاق شامل لجميع المحافظات اعتبارا من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام".

وكانت السلطة الفلسطينية أغلقت عدة مدن رئيسية لمدة اسبوع، وذلك بعد ارتفاع في عدد الاصابات والوفيات بالفيروس.

وارتفع عدد الاصابات اليومية الى قرابة الألفي إصابة بعدما كانت في حدود الالف اصابة، في حين بلغت حالات الوفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية الى 27 حالة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، بعدما كانت حالات الوفاة لا تتعدى 15 حالة.

وبلغ عدد الاصابات بالفيروس في الضفة الغربية منذ بدء الجائحة في مارس الماضي 150 الفا و753، منها 1689 وفاة، وفي غزة بلغ العدد الاجمالي للاصابات 57 الفا و80 اصابة، منها 565 حالة وفاة.

وطلبت الحكومة من الشرطة والأجهزة الأمنية "المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية"، وفق البيان.

وتعاني السلطة الفلسطينية لتوفير لقاحات التطعيم المضادة للفيروس رغم انها اعلنت اكثر من مرة انها طلبت شراء لقاحات من عدة شركات عالمية.

أخبار تهمك

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. قائمة الغائبين عن الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 17 ساعة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يفجر مفاجأة مدوية بشأن تمرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

11:01 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين