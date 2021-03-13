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وصفات سحرية طبيعية لتنظيف وترطيب البشرة قبل الزفاف

السبت 13/مارس/2021 - 11:35 م
تنظيف وترطيب البشرة
تنظيف وترطيب البشرة
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تبحث الكثير من الفتيات المقبلات على الزواج، قبل زفافهن بوقت قصير، على أفضل الطرق التي تساعد في تنظيف وترطيب البشرة لتظهر نضارتهن.

تنظيف وترطيب البشرة قبل الزفاف

وترغب الفتيات قبل الزفاف في الوصول إلى درجة عالية من تنظيف وترطيب البشرة ليقضين أجمل ليالي العمر برفقة شريكهن في أجمل وأبهى صورة يتمنونها.

نصائح لتنظيف وترطيب البشرة

وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية سحرية المفعول، والتي أثبتت فاعليتها في تنظيف وترطيب البشرة من أجل بشرة ناصعة وبراقة وجذابة وأنيقة.

وصفات طبيعية لتنظيف وترطيب البشرة

أولاً: وصفة عصير الليمون

يعتبر الليمون من المكونات الطبيعية المميزة في تنعيم وتنظيف وترطيب البشرة، وتعتمد هذه الطريقة على إحضار عصير الليمون وتدليك الوجه به، وتركه على الوجه لـ20 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر جيداً، وهو يفتح البشرة ويجعلها صحية ونضرة.

ثانياً: وصفة الخيار والزبادي

يبشر الخيار ويتم إحضار كوب من الزبادي، ويخلط المكون، ويوضع ويوزع على بشرة الفتاة 20 دقيقة، ثم يغسل الوجه جيدا بالماء، وستتمتعين ببشرة نقية وخالية من النمش والنتوءات.


ثالثاً: وصفة ماء الورد 

يعد ماء الورد من المكونات الطبيعية التي تستخدمها الفتيات، وتعتمد هذه الوصفة عليه حيث يمز مع قطرات الجليسرين ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ويوضع على بشرة وجهك باستخدام قطعة قطنية، بشكل متكرر ويومي، وهو يخلص من الانتفاخات والمناطق الوداء أسفل العين.

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