لبنى ونس: "ما قصدتش الهجوم على محمد رمضان واللي يجي جنب عيالي أجيب مصارينه" (خاص)













أثيرت خلال الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل بعد كتابة الفنانة لبنى ونس منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تُعبر فيه عن استيائها الشديد بسبب إصابة نجلها بحروق خطيرة وقت تصويره لإعلان جديد مع الفنان محمد رمضان، مما دفع البعض يعتقد أنها تُهامجه.وقالت لبنى ونس لـ"الفجر الفني" إن كلامها تم تفسيره بطريقة خاطئة، وأنها كانت ترغب في أن يطمئن عليه وقت وقوع ذلك الحادث، مُضيفة: "فيه لبس في الموضوع، ناس كتير جدًا واخدة كلام أنا قولته في بوست على السوشيال ميديا وبيقولوا إن في مشكلة بيني وبين رمضان، وده غلط محمد رمضان ده زميلي زيه زي يوسف، هو ماله مالوش علاقة، اعتب عليه لإنه كان لازم يحتضنه مش عشان ابني عشان هو شاب أصيب، كان لازم يهتم بيه، وكان يستنى لغاية ما يطمن عليه، أو كان ياخده بعربيته يوديه المستشفى، كان نفسي يعمل كده".وتابعت: "أنا ماليش دعوة بمحمد رمضان أنا ليا دعوة باللي زرع القنبلة تحت ابني حتى لو مش ابني، لو كنت عاوز تعمل لحظة واقعية محصلتش كنت لبسته بدلة واقية عشان تحميه، عشان ولاد الناس مش لعبة".واختتمت ابني ونس كلامها قائلة :"مش هسيبه حق يوسف ربنا جابه بالفضيحة اللي اتفضحها عصام الوريث مصمم المعارك كفايا سمعته ده لو بيفهم وعنده إحساس رجولة، هو شخص مهمل ومش بني آدم ذئب بشري نضمن منين إن ده ميحصلش ويتكرر في ولاد الناس يبقى لازم يتعاقب، أنا ماشية خطوة بخطوة مع أشرف زكي لإن مش عاوزة اتعداه، أنا ولادي غالين عليا أوي ،وأنا واحدة متربية في حارة ومتعلمة إن الضنا هو نن العين من جوا، فأنا طافحة الدم على عيالي دول فاللي يستهين بيهم اقسم بالله أجيب مصارينه".