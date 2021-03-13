باتشيكو يفجر مفاجأة مدوية بشأن تمرد نجم الزمالك

فجر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، خلال تواجده مع جماهير القلعة البيضاء في مقر إقامته مفاجأة نارية بشأن تمرد اللاعب محمود علاء مدافع الفريق.

وقال باتشيكو: هناك لاعب وحيد تمرد قبل مباراة وادي دجلة ببطولة الدوري، واعترض على قرارات الجهاز الفني بسبب عدم المشاركة بشكل اساسي.

وأضاف: أعلم أن اللاعب اعترض لمطالبته بالمشاركة وهذا حقه، لذلك لم يوقع عليه عقوبة، لأنا كنت لاعب كرة قدم وأعلم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها اللاعبين خصوصا قبل اختيارات المنتخب.

باتشيكو أكد أن حازم إمام لم يفتعل أي أزمة خلال تواجده كمدير فني، وأن اللاعب كان يستبعد من المباريات للإصابة فقط، وأن ظهير الزمالك ملتزم بالقرارات والتدريبات.

وكشف باتشيكو مفاجاة أنه طلب من اللجنة الثلاثية بشكل مباشر عودة الإيفواري رزاق سيسيه،لاعب الفريق المعار لصفوف الاتحاد السكندري، لكن الإدارة لم تنفذ وقامت بالتعاقد مع سيف الدين الجزيري.

وعن استبعاد الحارس محمد عواد من المشاركة، قائل باتشيكو: محمد عواد حارس كبير، ولكن الضغوطات في الإسماعيلي ليست مثل الزمالك.