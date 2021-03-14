شاهد.. عمرو أديب: "يبدو أن الناس مش عايزة تطعم.. وبره بيتخانقوا عليه"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه ليس هناك إقبال من المواطنين على الحصول على لقاح كورونا، موضحا أن هناك أشخاص يسجلون بياناتهم على الموقع وعندما يأتي دورهم "مبيرحوش".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن عدد المواطنين الذين حصلوا على اللقاح قليل جدا، مشددا على ضرورة تسريع عملية التطعيم، متابعا: "يبدو كده أن الناس مش عايزة تطعم.. بره بيتخانقوا على اللقاح".



