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نصائح مهمة بشأن الحفاظ على صحة الشعر ومنع تساقطه وتلفه

السبت 13/مارس/2021 - 11:50 م
الحفاظ على صحة الشعر
الحفاظ على صحة الشعر
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توجد العديد من المشاكل المتعلقة بصحة الشعر التي تعاني منها الفتيات وهو ما يدفعهن إلى البحث عن حلول من خلالها يمكن الحفاظ على الشعر.

الحفاظ على صحة الشعر

وتتباهى كل فتاة بشعرها ومدى صحته وطوله، لذا يتعين على كل فتاة الاهتمام به بشكل كبير، لمنع تلفه وتساقطه نتيجة الضعف، الذي يطوله نتيجة االإهمال وبعض الاستخدامات الخاطئة.

نصائح للحفاظ على صحة الشعر

ونرصد لكِ سيدتي خلال هذا الموضوع، أبرز الطرق والنصائح، التي من خلالها تنعمين بشعر جميل وقوي وسليم ويبدو مثيرا لكل الرجال.

نصائح مهمة للحفاظ على صحة الشعر

تجنب غسل الشعر يومياً لحمايته من التساقط، وينصح بغسله من 2:3 مرات أسبوعياً.

الابتعاد عن المواد الكيميائية قدر المستطاع.

استعمال البلسم والشامبو المناسب للشعر.

استخدام الزيوت الطبيعية.

التخلص من أطراف الشعر لحمايته من التلف.

ترك الشعر في الهواء ليجف.

تقليل استعمال مُجفِفات الشعر قدر الإمكان.

تغذية الشعر باستخدام الوصفات الطبيعية.

عدم تسريح الشعر بأمشاط ضيقة، تؤدي إلى سقوطه وتلفه.

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