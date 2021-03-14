لبنى ونس لـ"الفجر الفني": "ابني اتولد على إيد أشرف زكي وبنعرفش نعمل حاجة من غيره"













أثيرت خلال الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل بعد إعلان الفنانة لبنى ونس عن إصابة نجلها بحروق خطيرة وقت تصويره لإعلان جديد مع الفنان محمد رمضان.وكشفت لبنى ونس في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل الحالة الصحية لنجلها، لافتة إلى أنها بدأت تتحسن تدريجيًا، كما أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور والفنان أشرف زكي لم يتخلى عنها منذ إصابة نجلها ويقف بجانبها ويحرص على الاطمئنان على صحته في كل وقت عن طريق التليفون، كما أنه كان معها عند ذهابها صباح أمس للمستشفى.وأضافت: "غحنا منعرفش نعمل حاجة من غير أشرف زكي، هو اللي اصطحب يوسف للمستشفى وهو اللي كلم المستشفى وقت ما اتصاب من القنبلة لغاية لما روحت بيه المستشفى كان معانا، وبيتابعنا كل شوية على التليفون، مسابناش لحظة واحدة، ابني مولود على إيده، إحنا كلنا أخوات في المهنة دي، ودكتور أشرف ربنا يباركله في زوجته وبناته ويحفظه يا رب، وأنا ماشية معاه خطوة بخطوة لإن مش عاوزة اتعداه".وأعربت لبنى ونس عن سعادتها الكبيرة بمشاعر الحب التي وجدتها من الجمهور تجاه نجلها يوسف، مُضيفة : "الناس على السوشيال ميديا واقفة جمبي، وده اللي ساعد قلبي عشان ميحصلش لحد تاني زي اللي حصل ليوسف، عشان ولاد الناس مش لعبة، عمر الناس مش هدر، مش رخاص، ابني كان هيموت اتكبله عمر جديد، هي لحظة بين الحياة والموت رجع خطوة لورا القنبلة فرقت قدامه اصابته اه بس غير إنها تبقى تحته، قضى أخف من قضا، إبني إنسان جميل وطيب أوي عمره في حياته مأذى حد من ساعة ما ولدته لغاية ما اتصاب".