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نشرة أخبار الدقهلية السبت 13-3-2021.. قافلة طبية بقرى بلقاس وإنقاذ حياة مسنة

الأحد 14/مارس/2021 - 06:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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شهدت محافظة الدقهلية، يوم السبت العديد من الأحداث في مختلف مدن المحافظة، وتقدم بوابة الفجر في السطور التالية أهم الأحداث التي شهدتها المحافظة:

توقيع الكشف الطبي على 1528 مواطنا بالقافلة الطبية في قرى بلقاس بالدقهلية
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه فى اطار التنسيق والتعاون مع الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة، وتنفيذا لخطة القوافل لمديرية الصحة بالمحافظة، اعلن محافظ الدقهلية انه تم توقيع الكشف الطبى على 1528 مواطنا بالقافلة الطبية التى اقيمت على مدار يومين بقرية السلسول مركز بلقاس طريق جمصة

وقرر المحافظ تحويل 101 مواطنا لاستكمال الكشف بالعيادات التخصصية و11 مواطنا لاستكمال العلاج بالمستشفيات..

تفاصيل إنقاذ حياة مسنة تعاني من غرغرينا بالأمعاء في مستشفي دكرنس بالدقهلية
كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي في انقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 70 عاما كانت تعاني من انسداد معوي وغرغرينا بالأمعاء.

وأشار وكيل الصحة الي ان المريضة كانت تعاني من صدمة تسممية نتيجة الانسداد حيث تمكن الفريق الطبي من التعامل مع الحالة وإجراء جراحة معقدة استغرقت حوالي تسع ساعات حيث تمكن الفريق الطبي من استئصال الغرغرينا وإعادة توصيل الامعاء علي ٤ مراحل.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي المكون من فريق الجراحة الدكتور احمد عجور رئيس قسم الجراحة، الدكتور محمود الطنطاوي أخصائي الجراحة.

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