رئيس جامعة كفر الشيخ: البحث العلمي شهد قفزة نوعية في عهد السيسي

علق عبد الرازق بسيوني، رئيس جامعة كفر الشيخ، على إدراج 21 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز للدول ذات الاقتصادات الناشئة، قائلًا "هذا الإدراج يعود إلى القفزة النوعية التي شهدتها الجامعات المصرية في كل الاتجاهات".





وأضاف "بسيوني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم السبت أن التعليم العالي والبحث العلمي يشهد قفزة نوعية على كافة المستويات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأشار إلى أن وجود الجامعات المصرية بقوة في هذا التصنيف وتقدمنا لـ10 مراكز في هذا التصنيف دليل على جودة البحث العلمي ووجود معامل بحثية تضاهي وتفوق مثيلاتها في أمريكا.



