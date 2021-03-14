Advertisements

عاجل.. "الصحة": تسجيل 641 إصابة جديدة بكورونا.. و42 حالة وفاة

الأحد 14/مارس/2021 - 12:03 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 369 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 146803 حالة حتى اليوم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 641 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 190280 من ضمنهم 146803 حالة تم شفاؤها، و11256 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بيان كورونا بوابة الفجر الفجر البيان اليومي

أخبار تهمك

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 10 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 17 ساعة

باتشيكو يفجر مفاجأة مدوية بشأن تمرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. قائمة الغائبين عن الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

عاجل.. وفاة 39 مصابا بكورونا (بيان رسمي)

"الصحة" تعلن ارتفاعا طفيفا في إصابات كورونا.. ووفاة 49 حالة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 49 شخصا بفيروس كورونا (بيان رسمي)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

11:01 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين