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عمرو أديب يحذر: "إحنا داخلين على موجة تالتة من كورونا" (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 12:41 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن أرقام الإصابات في أمريكا وإسرائيل في انخفاض بسبب حصولهم على التطعيم، مناشدا المواطنين التسجيل للحصول على اللقاح، معقبا: "التسجيل في الموقع بياخد 5 دقائق".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أننا مقبلين على شهر رمضان وهو شهر التجمعات، والأعداد مرشحة للزيادة، منوها بأن وزارة الداخلية تحرر من 10 إلى 12 ألف مخالفة لأشخاص لا يرتدون الكمامات.

وأضاف منفعلا: "يا جماعة الكورونا حق، وبتموت"، محذرا: "إحنا داخلين على شهر الإصابات.. يبدو إننا داخلين على موجة تالتة، خدوا بالكم".

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