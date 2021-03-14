أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14 مارس 2021

استقر سعر الدولار اليوم الأحد14 مارس 2021 في بداية التعاملات الأسبوعية ، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وجاءت اسعار اليوم خلال بداية التعانلات الصباحية على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع