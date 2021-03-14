Advertisements

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 14 مارس 2021

الأحد 14/مارس/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

استقر سعر الدولار اليوم الأحد14 مارس 2021  في بداية التعاملات الأسبوعية  ، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل متوسط سعره فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وجاءت اسعار اليوم خلال بداية التعانلات الصباحية على النحو التالي:

 

 سعر الدولار اليوم في البنوك 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار الان الدولار مقابل الجنيه الدولار اسعار الدولار

أخبار تهمك

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. قائمة الغائبين عن الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يفجر مفاجأة مدوية بشأن تمرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 17 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 13 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار في البنوك الحكومية خلال منتصف التعاملات الصباحية

سعر الدولار في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم 5 أبريل 2019

أسعار الدولار في افتتاحية تعاملات اليوم الأحد 7-3-2021 بالبنوك

سعر الدولار اليوم الأحد 7-3-2021 في البنوك

أسعار الدولار في البنوك اليوم الإثنين 8-3-2021

سعر الدولار اليوم الإثنين 8 -3 - 2021 مقابل الجنيه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

11:01 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين