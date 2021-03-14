غدًا.. اللجنة العسكرية تبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

تنطلق غدا الأحد، محادثات الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5، في مقرها الدائم بسرت.





وسيناقش الاجتماع الإسراع بفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرقي وغربي ليبيا وتقديم تقارير اللجان الفنية من الطرفين، ونتائج زيارة عمل المراقبين الدوليين، ومسألة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.





وأعلن المجلس التسييري لبلدية سرت في وقت سابق تعليق العمل، بديوان بلدية سرت بكافة القطاعات والأجهزة الإدارية العاملة داخل المجمع الحكومي الإداري يومي الأحد والإثنين من أجل انعقاد اللجنة.





وكان رئيس الحكومة الانتقالية الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة تعهد بطرد المرتزقة مؤكدا أنها بمثابة خنجر في ظهر ليبيا.



