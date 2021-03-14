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طبيب يحذر النساء الحوامل من تلقي لقاح كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 05:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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حذر محمد ممتاز، أستاذ أمراض النساء والتوليد بالقاهرة، السيدات الحوامل من تلقي لقاح فيروس كورونا لكونها ضمن الفئات الغير مسموح بتلقيها اللقاح، مؤكدًا أن السيدات الحوامل يمنع عنهم تلقي اللقاح.

وقال "ممتاز" في حواره عبر تطبيق زوم مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "السيدة الحامل غالبًا ما تكون صغيرة في السن وحتى إذا كانت مناعتها ضعيفة وتعرضت للإصابة بفيروس كورونا ففرصة أنه يجيلها مضاعفات نسبتها قليلة".

وأضاف: "أيضًا السيدة بعد الولادة وأثناء الرضاعة الطبيعية لا تستطيع تلقي اللقاح قبل مرور ستة أشهر من فترة الرضاعة، وحتى السيدة التي تلقت اللقاح لا يجب أن في الحمل حتى 3 شهور من آخر موعد لتلقي الجرعتين من اللقاح".

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