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نصائح مهمة للحفاظ على صحة المرأة الحامل وتجنب مشاكل الإنجاب

الأحد 14/مارس/2021 - 12:11 ص
صحة المرأة الحامل
صحة المرأة الحامل
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تعاني السيدات خلال فترات الحمل العديد من المشاكل، التي ممكن تجنبها باتباع بعض العادات والأنظمة الحياتية والغذائية السليمة.

الحفاظ على صحة المرأة الحامل

وتختلف حالة كل سيدة حامل عن الأخرى، فبضهن يحتاج إلى الراحة خلال فترات الحمل، والبعض الأخريات يتعين عليهن السير وممارسة أنشطتهن بشكل اعتيادي دون اختلاف.

الرياضة وصحة المرأة الحامل

وتساعد الرياضة وممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة في تنشيط الدورة الدموية لدى المرأة الحامل والجنين، لذا سنقدم في السطور التالية بعض النصائح التي تساعد في الحفاظ على صحة الحامل.

نصائح للحفاظ على صحة الحامل

اتباع الأنظمة الغذائية المناسبة

يجب أن تتبع المرأة الحامل نظاماً غذائياً متوازناً، حيث أن الجنين يستمد غذاءه من الأم، مع عدم الإسراف في الطعام، ظنًا بأن ذلك مفيد للطفل، ولكن قد يسبب الإفراط في حدوث بعض المشاكل وعلى رأسها السمنة.

تناول المياه بكميات مناسبة

يعتبر شرب الماء من الأمور المهمة التي ينبغي على المرأة الحامل المواظبة على تناولها بما لا يقل عن ٣ لتر يوميًا للتخلص من ارتفاع نسبة الأملاح والالتهابات المتكررة في مجرى البول التي قد تسبب الطلق المبكر ومشاكل الإجهاذ وغيرها.

ممارسة الأنشطة الرياضية 

تساعد الأنشطة الرياضية في تنشيط الدورة الدموية للإنسان وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة الحامل، وهو لا يضر بصحة الحمل والجنين، لذا ينصح بممارسة بعض التمارين الرياضية خلال فترات الحمل، ما لم يصف الطبيب عكس ذلك.

اتباع إرشادات الطبيب

يعتبر الطبيب المتابع للمرأة الحامل خلال فترات حملها هو أقرب شخص يمكنه إعطاء الإرشادات لتجنب المشاكل، لذا يجب تنفيذ كافة التعليمات بدقة، حتى وإن كان بعضها مرهق على المرأة.

الولادة الطبيعية

تعتبر الولادة الطبيعية من النعم الكبيرة للمرأة الحامل، حيث تقي العديد من المخاطر الناتجة عن الولادة القيصرية، لذا يجب اتباع تعليمات الطبيب قدر الإمكان، ولا داعي للقلق إذا دعت حالتم إلى الولادة القيصرية.

المتابعة بالأشعة التلفزيونية

ينصح للمرأة الحامل بمتابعة مراحل حملها بالأشعة التلفزيونية كل فترة، وذلك لإدخال السعادة عليها، وهي ترى جنينها أمامها، ويفصلهما أياماً قليلة للقاء.

قياس ضغط الدم والسكر بشكل دوري 

يجب أن تتابع المرأة نسب ضغط الدم لتجنب تسمم الحمل، كما أن القياس العشوائي لنسبة السكر في الدم يعتبر من الاختبارات الروتينية للأم في فترة الحمل، خاصة بعد الأسبوع الـ٢٤، لتجنب الإصابة بسكر الحمل.

تناول الحديد لتجنب الأنيميا

تعاني الكثيرات خلال فترات الحمل من الأنيميا، وهي أحد اخطر المشاكل التي تواجه المرأة خلال هذه المرحلة الصعبة، لذا يجب تناول المكملات الغذائية وحبوب الحديد، من أجل الإنجاب بشكل بعيدا عن المخاطر.


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