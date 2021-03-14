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خالد النبوي يشارك جمهوره فرحته بعزف ابنه في الأوبرا

الأحد 14/مارس/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك النجم خالد النبوى عبر حسابه بموقع إنستجرام جمهوره فرحته الشديدة بعزف ابنه الصغير، ونشر صورته خلال العزف على البيانو وعلق قائلاً: "بتفرج على زياد بيعزف في الأوبرا".

ونالت الصورة على إعجاب جمهوره ومتابعيه، حيث علق أحدهم قائلاً: "ما شاء الله ربنا يحميه ويبارك فيه ويفرح قلبك دايمًا إن شاء الله، وكتب آخر: "ربنا يحفظه ويبارك لك فيه يارب".

يذكر أن آخر أعمال خالد النبوى، مسلسل "لما كنا صغيرين"، بطولة النجمة ريهام حجاج، الذى عرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من محمود حميدة، نبيل عيسى، كريم قاسم، هلا السعيد، محمود حجازى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد على.

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عزف ثقافة النبوي الاوبرا

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