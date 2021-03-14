نجم الزمالك السابق يكشف عن أكبر أخطاء باتشيكو قبل رحيله

كشف نجم الزمالك السابق عن الخطأ الأكبر للبرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفارس الأبيض السابق.





وأكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن رحيل الثلاثي محمد أوناجم و مصطفى فتحي وعمر السعيد عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية كان خطأً كبيراً من قِبَل الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي باتشيكو ولجنة الكرة .





وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : كنت أتمنى حصول عمر السعيد على فرصة كافية وتجهيزه لتعويض رحيل مصطفى محمد ، فهو الخيار الأفضل للزمالك .





واختتم مرعي : مصطفى فتحي لاعب مميز وأثبت جدارته مع فريق سموحة ، وكنت أتمنى استمراره ، وكذلك الأمر بالنسبة للمغربي محمد أوناجم الذي تمت إعارته إلى الوداد البيضاوي المغربي ، فهؤلاء اللاعبين كانوا يحدثون ثقلاً لمقاعد بدلاء الزمالك التي أصبحت خاوية .



