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نجم الزمالك السابق يكشف عن أكبر أخطاء باتشيكو قبل رحيله

الأحد 14/مارس/2021 - 12:16 ص
باتشيكو
باتشيكو
الفجر الرياضي
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كشف نجم الزمالك السابق عن الخطأ الأكبر للبرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفارس الأبيض السابق.

وأكد عصام مرعي نجم الزمالك السابق أن رحيل الثلاثي محمد أوناجم و مصطفى فتحي وعمر السعيد عن صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الشتوية الماضية كان خطأً كبيراً من قِبَل الجهاز الفني السابق بقيادة البرتغالي باتشيكو ولجنة الكرة .

وأضاف مرعي في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : كنت أتمنى حصول عمر السعيد على فرصة كافية وتجهيزه لتعويض رحيل مصطفى محمد ، فهو الخيار الأفضل للزمالك .

واختتم مرعي : مصطفى فتحي لاعب مميز وأثبت جدارته مع فريق سموحة ، وكنت أتمنى استمراره ، وكذلك الأمر بالنسبة للمغربي محمد أوناجم الذي تمت إعارته إلى الوداد البيضاوي المغربي ، فهؤلاء اللاعبين كانوا يحدثون ثقلاً لمقاعد بدلاء الزمالك التي أصبحت خاوية .

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