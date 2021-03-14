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محمد إمام ينشر صورة جديدة له من كواليس مسلسله المرتقب "النمر"

الأحد 14/مارس/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك النجم محمد إمام، جمهوره ومحبيه صورة جديدة من كواليس مسلسل النمر، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهر فيها وهو يقود دراجة نارية.


وعلق محمد إمام على الصورة قائلاً: "النمر أول ما بيظهر يخض ..واللي يقف قصاده يجيبه الأرض رمضان 2021 إن شاء الله".

ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه الذين بادروا بمشاركة الصورة على نطاق واسع.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة كل من: محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد وأحمد خالد صالح، علاء مرسى وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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مسلسل محمد امام النمر

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