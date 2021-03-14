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اليوم.. وزير الخارجية في ضيافة البرلمان للتشاور حول ملف حقوق الإنسان في مصر

الأحد 14/مارس/2021 - 06:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
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تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، اجتماعين لها، حيث يشهد الإجتماع الأول لقاءًا مع وزير الخارجية السفير سامح شكري، للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، واستعراض جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نقل الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر في مختلف المحافل الدولية.

وتسكمل اللجنة في اجتماعها الثاني، دراسة ما يدخل في اختصاصات اللجنة في بيانات الوزراء التي ألقوها أمام الجلسة العامة للبرلمان في وقت سابق، عن موقف الوزرات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق" والذي ألقته الحكومة أمام المجلس السابق.

ومن المُقرر، أن تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الأحد، ولمدة 4 أيام متتالية، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

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