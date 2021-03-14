اليوم.. وزير الخارجية في ضيافة البرلمان للتشاور حول ملف حقوق الإنسان في مصر

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، اجتماعين لها، حيث يشهد الإجتماع الأول لقاءًا مع وزير الخارجية السفير سامح شكري، للتشاور وتنسيق الرؤية المشتركة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، واستعراض جهود اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في نقل الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر في مختلف المحافل الدولية.





وتسكمل اللجنة في اجتماعها الثاني، دراسة ما يدخل في اختصاصات اللجنة في بيانات الوزراء التي ألقوها أمام الجلسة العامة للبرلمان في وقت سابق، عن موقف الوزرات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق" والذي ألقته الحكومة أمام المجلس السابق.



