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(إنفوجراف) 20 علامة من أعراض تعاطي المخدرات.. تعرف عليها
الأحد 14/مارس/2021 - 05:01 ص
منى صموئيل
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أعراض تعاطي المخدرات لأول مرة لا تختلف عن اعراض التعاطي لمرات عديدة، فجميعها تحمل نفس العلامات والتي تتعلق بالحالة النفسية والسلوكية والمظهر العام، لذا تستعرض "الفجر" اعراض تعاطي المخدرات كالآتي:
1- احمرار في العين
2- هالات سوداء
3- جفاف في الفم
4- ضيق او اتساع حدقة العين
5- تغيير سريع في الوزن
6- سوء المظهر الخارجي
7- التعرق
8- نزيف في الأنف
9- العزلة
10- الإكتئاب
11- الانفعال والغضب
12- التبلد واللامبالاة
13- صعوبة في التركيز
14- الارق
15- ارتعاش الأطراف
16- كدامات في الذراعين
17- اضطراب دقات القلب
18- ارتفاع ضغط الدم
19- بطء في التنفس
20- ارتفاع درجة حرارة الجسم.
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