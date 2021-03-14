(إنفوجراف) 20 علامة من أعراض تعاطي المخدرات.. تعرف عليها

أعراض تعاطي المخدرات لأول مرة لا تختلف عن اعراض التعاطي لمرات عديدة، فجميعها تحمل نفس العلامات والتي تتعلق بالحالة النفسية والسلوكية والمظهر العام، لذا تستعرض "الفجر" اعراض تعاطي المخدرات كالآتي:

1- احمرار في العين

2- هالات سوداء

3- جفاف في الفم

4- ضيق او اتساع حدقة العين

5- تغيير سريع في الوزن

6- سوء المظهر الخارجي

7- التعرق

8- نزيف في الأنف

9- العزلة

10- الإكتئاب

11- الانفعال والغضب

12- التبلد واللامبالاة

13- صعوبة في التركيز

14- الارق

15- ارتعاش الأطراف

16- كدامات في الذراعين

17- اضطراب دقات القلب

18- ارتفاع ضغط الدم

19- بطء في التنفس