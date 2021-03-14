Advertisements

خيتافي يقدم هدية ثمينة لريال مدريد وبرشلونة بعد التعادل أمام أتلتيكو

الأحد 14/مارس/2021 - 12:31 ص
خيتافي واتلتيكو مدريد
خيتافي واتلتيكو مدريد
وكالات
Advertisements
تعادل أتلتيكو مدريد أمام نظيره خيتافي بدون أهداف يوم السبت في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.


وعلى ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز، فشل فريقا خيتافي وأتلتيكو في استغلال الفرص التي لاحت أمام المرميين واكتفيا بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة طرد آلان نيوم لاعب خيتافي في الدقيقة 70. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 63 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع خيتافي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

وجاءت بداية الشوط الأول متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء، وحاول الفريقان شن الهجمات بحثا عن تسجيل الأهداف ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين. وانحصر اللعب في وسط الملعب في أغلب فترات اللقاء وتمكن مدافعو الفريقين من افساد كافة المحاولات الهجومية قبل أن تشكل خطورة حقيقية على المرميين. ولم يشهد هذا الشوط أي خطورة حقيقية على المرميين باستثناء تسديدة لكل فريق، ففي الدقيقة العاشرة سدد ماورو أرامباري، لاعب خيتافي، كرة أرضية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس يان أوبلاك.

وفي الدقيقة 38 سدد يانيك كاراسكو، لاعب أتلتيكو مدريد، كرة قوية من على حدود منطقة جزاء خيتافي لكن الحارس ديفيد سوليس تصدى لها ببراعة. وباستثناء الفرصتين لم يكن هناك أي خطورة على المرميين ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. ومع بداية الشوط الثاني، كثف أتلتيكو مدريد من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع خيتافي لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة. 

وكاد أتلتيكو مدريد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 57 عندما مرر كاراسكو الكرة إلى ماركوس لورنتي الذي سدد الكرة باتجاه المرمى ولكن سوليس تصدى لها ببراعة. ورد خيتافي بعدها بثلاثة دقائق عندما توغل كارليس ألينيا بالكرة ومررها إلى مارك كوكورييا الذي لعب تمريرة عرضية ليقابلها إنيس أونال بضربة رأس ولكن أوبلاك تألق وتصدى للكرة. وفي الدقيقة 70 تلقى خيتافي ضربة موجعة بطرد آلان نيوم بعدما تدخل بقوة على رينان لودي، وأزهر له الحكم في البداية البطاقة الصفراء ولكن بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" أظهر الحكم البطاقة الحمراء.

وكاد أتلتيكو مدريد أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 82 عندما مرر لويس سواريز كرة عرضية قابلها ليمار بتسديدة ولكن كرته اصطدمت في العارضة. ومر الوقت المتبقي من الشوط الثاني بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة خيتافي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اتلتيكو

أخبار تهمك

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

بالأسماء.. قائمة الغائبين عن الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على قائمة الغائبين عن الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يفجر مفاجأة مدوية بشأن تمرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 10 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

11:01 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

06:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين