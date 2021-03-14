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مستشار الرئيس يكشف سبب تراجع الإقبال على لقاح كورونا (فيديو)
الأحد 14/مارس/2021 - 06:35 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، السبب وراء عدم إقبال المواطنين بشكل كبير على الحصول على لقاح كورونا، مشيرا إلى أن جزء من ذلك يعود لما يذكر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول أن اللقاح يسبب أعراض جانبية.
وقال "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إن اللقاحات أمنة، وأجريت عليها تجارب سريرية، وكافة الآثار الجانبية طبيعية، ومتوقعة، ولا خوف منها، ولم يسجل أي أعراض خطيرة بسبب اللقاح.
وأشار إلى أنه كلما توفرت كميات أكبر من اللقاح كلما زادت نسبة الإقبال على الحصول على اللقاح، مؤكدا أن الدولة تسعى حثيثة للحصول على كميات أكبر من اللقاح.
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