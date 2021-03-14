"الزراعة": نحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح (فيديو)

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تعليقا على احتلال للمركز الأول على مستوى العالم في تصدير الموالح، إن هذا يحقق الأمن الغذائي للدولة المصرية.





وأضاف "القرش" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية إن الوزارة قامت بتحسين إنتاجها الزراعي عن طريق التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية بزيادة المساحة المنزرعة سواء في جنوب الوادي أو سيناء.



