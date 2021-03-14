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"الزراعة": نحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تعليقا على احتلال للمركز الأول على مستوى العالم في تصدير الموالح، إن هذا يحقق الأمن الغذائي للدولة المصرية.

وأضاف "القرش" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية إن الوزارة قامت بتحسين إنتاجها الزراعي عن طريق التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية بزيادة المساحة المنزرعة سواء في جنوب الوادي أو سيناء.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الوزارة قامت بالتوسع الرأسي بزيادة إنتاجية الأرض حتى أصبح هناك وفرة في الإنتاج يكفي احتياجات المواطن وهو ما ساعد على أن يكون للدولة المصرية قدرة في التصدير وفتح الأسواق الجديدة والحفاظ على الجودة من خلال منظومة تقاوي حديثة والعديد من الجهود لإقامة مشروعات الصوب الزراعية.

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