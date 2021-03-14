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بحضور 5 وزراء.. لجان البرلمان تستكمل عملها لمناقشة عدد من الملفات الهامة

الأحد 14/مارس/2021 - 06:38 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
دينا إبراهيم
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تعقد عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعاتها، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة والإتفاقيات الدولية بالإضافة إلى الإستماع لبيانات الوزراء، وذلك طبقًا لجدول أعمال اللجان.

ومن المُقرر، أن تعقد لجنة العلاقات الخارجية، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعها، للتشاور وتبادل وجهات النظر حول السياسة الخارجية للدولة، والموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية في شأن القضايا الراهنة، بحضور وزير الخارجية السفير سامح شكري.

بينما تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعاتها، لمناقشة ماورد من بيانات الوزراء أمام المجلس والمحالة إلى اللجنة وذلك فيما يخص قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعقيب وزارة التجارة والصناعة عليها، بحضورة الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 17 لسنة 2021، بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا الذي عُدل بتاريخ 10 مايو 2012، وعُدل مرة أخري من خلال مذكرات شفهيه متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا" لتمويل المشروعات الصغيرة الموقع في القاهرة بتاريخ 2112020، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل البنك المركزي.

كما تعقد لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب حسام صالح عوض الله، اجتماعها، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، لمناقشة بيان الوزارة الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للبرلمان في وقت سابق، لمتابعة عمل الوزارة في ضوء ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة علي أرض الواقع.

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