Advertisements

مستشار الرئيس: إصابات كورونا أصبحت عائلية.. والوضع متذبذب (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 03:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، من المواطنين الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا، معتبرا أن الوقاية تتقدم على التطعيم، حيث أن الحصول على التطعيم لا يمنع نقل العدوى.

وقال "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع الوبائي في مصر متذبذب، ما بين ارتفاع الأعداد 10%، أو انخفاضها 10%، منوها بأن الإصابات أصبحت عائلية، وهذا يعني أنه ليس هناك تطبيق للإجراءات الاحترازية.

وعن احتمالية تعرض مصر لموجة ثالثة من الجائحة، عقب قائلا: "الناس زهقت... بس لازم نصبر نحن أمام وباء عالمي، هتيجي موجة تالتة ولا لاء نتمنى متجيش، وقد يحدث هذا، وهي بدأت تظهر في بعض الدول".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشار الرئيس كورونا فيروس كورونا الوضع الوبائي

أخبار تهمك

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 14 ساعة

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابته في الإعلان.. شاهد ماذا قال محمد رمضان للفنان يوسف عمر؟

منذ ساعتين و 32 دقيقة

نجم الزمالك السابق: أتمنى انتقال زيزو إلى الأهلي

منذ ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ ساعة و 26 دقيقة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 8 ساعات

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 20 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

في أول تعليق له.. شقيق ضحية السلام يفجر مفاجآت مدوية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

زيادة في أعداد المصابين.. هل تتعرض مصر لموجة ثانية من كورونا؟

هل وصلت مصر إلى ذروة موجة كورونا الثانية؟.. مستشار الرئيس يجيب

مستشار الرئيس: عدوى الكورونا قد تؤدي إلى الإصابة بالالتهاب السحائي (فيديو)

"هناك حالات غير مرصودة ".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية

مستشار الرئيس: تراجع إصابات كورونا ليس خادعا.. نعيش مرحلة تذبذب.. فيديو

تجاوزت الموجة الثانية.. مفاجآت سارة بشأن وضع كورونا في مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين