مستشار الرئيس: إصابات كورونا أصبحت عائلية.. والوضع متذبذب (فيديو)

طالب الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، من المواطنين الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا، معتبرا أن الوقاية تتقدم على التطعيم، حيث أن الحصول على التطعيم لا يمنع نقل العدوى.





وقال "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع الوبائي في مصر متذبذب، ما بين ارتفاع الأعداد 10%، أو انخفاضها 10%، منوها بأن الإصابات أصبحت عائلية، وهذا يعني أنه ليس هناك تطبيق للإجراءات الاحترازية.



