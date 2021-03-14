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أستاذ بجامعة عين شمس: الدولة تحول القاهرة التاريخية لمتحف مفتوح (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 04:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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علق حسام البرمبلي، أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، على الجولة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى القاهرة التاريخية تمهيدًا لتطويرها.

وقال "البرمبلي" في اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "القاهرة لها تاريخ من ألف عام وهذه المنطقة تملك من الحرف التقليدية المتميزة التي أصبحت في محل الاندثار الآن".

وأضاف: "لدينا رئيس حكومة مهندس وعنده التخيل والرؤية لتحويل هذه المنطقة إلى متحف مفتوح وحياة مجتمعية والحفاظ على تراثها وحرفها من الاندثار".

وتابع: "ما تم ذكره من الحوار المجتمعي من أجل أن تعود القاهرة التاريخية إلى الواجهة السياحية لزائر القاهرة أو مصر لأنها تتحدث عن أجيال متعاقبة ومباني متميزة".

واستطرد: "على مستوى الشرق الأوسط فإن القاهرة التاريخية مدينة إسلامية والحفاظ على واجهتها وذاكرة الحضارة مهم كونها المعلم التاريخي والسياحي بهذه المنطقة".

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