تعليق ناري لـ أديب على حادثة ضحية السلام (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على واقعة ضحية السلام، مشيرا إلى أنها حادثة مؤلمة ومزعجة، حيث دخل جيران الضحية عليها وضربوها بدعوى وجود شخص غريب معها.





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "من إمتى في حد من حقه يكسر الباب على غيره ويدخل يفتش.. دا إيه شريعة الغابة"، مضيفا مستنكرا: "اللي يغلط له 100 طريقة للتقويم.. في جهات قانونية، مش دور المواطن أنه يحاسب غيره".



