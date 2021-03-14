مجدي طلبة: نسيت انتمائي للأهلي بعد ارتداء قميص الزمالك

كشف مجدي طلبة نجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك السابق، عن انتمائه قبل الانتقال إلى القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه لم يتذكر ذلك فور ارتداء القميص الأبيض.





وقال طلبة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كنت أهلاوي، لكني نسيت ذلك بعد ارتداء قميص الزمالك".





وأشار طلبة إلى أن اللاعب الذي يلعب للأهلي والزمالك معًا «بيمترمط» في مصر، موضحًا أنه تعرض لكثير من الظلم في كرة القدم المصرية.





جدير بالذكر أن مجدي طلبة الذي لعب لعدد من للأندية المصرية والأوروبية، اعتزل كرة القدم بشكل نهائي منذ أكثر من 20 عامًا.



