عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

قال طارق العوضي، محامي بالنقض، إن جزء من المعلومات المتداولة عن حادثة ضحية السلام غير دقيقة، معتبرا أن هذه القضية قتل عمد، مستبعدا أن تكون السيدة ألقت نفسها من الطابق السادس.





وأشار "العوضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه واضح أن هناك خلافت سابقة بين الضحية والمتهمين، ومن ثم فهناك قصد للقتل، لافتا إلى أنه لم يرى مطلقا أشخاص يقتحموا شقة على سيدة، متابعا: "لو بلغت الشرطة عن مثل هذه الواقعة مش من حقها تكسر الباب.. الزوج بس اللي من حقه يكسر الباب".



