Advertisements

عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 07:16 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال طارق العوضي، محامي بالنقض، إن جزء من المعلومات المتداولة عن حادثة ضحية السلام غير دقيقة، معتبرا أن هذه القضية قتل عمد، مستبعدا أن تكون السيدة ألقت نفسها من الطابق السادس.

وأشار "العوضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه واضح أن هناك خلافت سابقة بين الضحية والمتهمين، ومن ثم فهناك قصد للقتل، لافتا إلى أنه لم يرى مطلقا أشخاص يقتحموا شقة على سيدة، متابعا: "لو بلغت الشرطة عن مثل هذه الواقعة مش من حقها تكسر الباب.. الزوج بس اللي من حقه يكسر الباب".

ومن ناحيته، عقب الإعلامي عمرو أديب، "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم.. بيسأل عن التفاصيل".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب ضحية السلام بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ يوم

ميدو يكشف عن ردة فعل لاعبي الزمالك بعد عودة كارتيرون

منذ 18 دقيقة

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 13 ساعة

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

تركي آل الشيخ لـ "أديب": "نصف لاعبي الزمالك أنا اللي جايبهم"

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الدوري بسبب البطولة الإفريقية

تفاصيل صادمة في واقعة الطفلة "جنة" وحقيقة اغتصابها

تصريح قوي لوالد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام

محامي شهيد الشهامة لـ البرلمان: "لابد من تعديل سن الحدث في القانون"

"أبوشقة" يكشف حقيقة توليه قضية شهيد الشهامة (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:20 ص

عاجل.."الصحة" تكشف عن آخر تطورات حالة الإعلامي وائل الإبراشي (فيديو)

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

07:59 ص

عمرو أديب: "البواب المصري من أرزل البوابين في العالم" (فيديو)

07:16 ص

ننشر رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

05:30 ص

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين