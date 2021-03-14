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الإسكان: سعر المتر في العاصمة الجديدة ارتفع لـ22 ألف جنيه (فيديو)

الأحد 14/مارس/2021 - 03:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن سعر متر الأرض بالعاصمة الإدارية في 2016 كان 2100 إلى 3 آلاف جنيه.

وكشف "عباس"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر تغطية خاصة عن «العاصمة الإدارية الجديدة» ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، عن ارتفاع سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية حاليا إلى 22 ألف جنيه، وكانت أسعار الأراضي قبل إنشاء العاصمة الإدارية بلا قيمة، فيما بلغ سعر المتر للسكن من 5 آلاف إلى 5500 جنيه.

وتابع نائب وزير الإسكان، أن الحي الحكومي، ومنطقة البنوك والمال والأعمال، من العلامات المميزة للعاصمة الإدارية، موضحا أنه يوجد أكبر حديقة مركزية في العالم على مساحة ألف فدان، تضم كل الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وأوضح: "نسعى ليكون إسكان العاصمة الإدارية متنوعًا لكل المواطنين"، كاشفا عن أنه تم بيع 5 آلاف وحدة سكنية و200 فيللا بأحياء العاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مدينة المعرفة التابعة لوزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية 30 يونيو المقبل، كما أن هناك 7 جامعات دولية، و4 مدارس بالحي السكني بالعاصمة الإدارية.

وقال إن المونوريل سيكون جاهزًا للخدمة نهاية العام، لنقل المواطنين للعاصمة الإدارية، والقطار الكهربائي سيسهل وصول المواطنين إلى العاصمة الإدارية، كما أن شبكة الطرق تسهل الوصول إلى العاصمة الإدارية.

وحدد حجم شبكة الطرق الداخلية بالعاصمة الإدارية حوالي 2000 كيلو متر في المرحلة الأولى.

وحول عدد الشركات المتواجدة في العاصمة الإدارية الجديدة، قال إنها أكثر من 400 شركة بكل فئاتها تعمل في العاصمة الإدارية، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين يعملون في العاصمة الإدارية من 300 إلى 400 ألف شخص.

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