8 تصريحات قوية للنواب بشأن البيان الصادر ضد مصر في ملف حقوق الإنسان (انفوجراف)

استنكر عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في تصريحات لهم البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.





وتستعرض بوابة " الفجر " من خلال إنفوجراف أبرز تلك جاءت التصريحات، والتي جاءت كالتالي:





عبدالحي عبيد: "البيان عبارة عن إدعاءات كاذبة لا تمت للواقع بصلة".





محمد عبدالحفيظ هيبة: "مصر اعتادت أن يقذفها الحاقدون والمتربصون بأكاذيب ومزاعم".





ياسر الهضيبي: "البيان استند على معلومات غير دقيقة".





إيناس عبدالحليم: "البيان مغلوط ومحاولات فاشلة للنيل من مصر".





عبدالباسط شرقاوي: "لن نقبل بتسييس ملف حقوق الإنسان.. والكيل بمكيالين مرفوض".





حازم الجندي: "بيان المنظمات الحقوقية محاولة فاشلة للنيل من مصر".





عصام هلال: "ما ورد في بيان الأمم المتحدة ضد حقوق الإنسان في مصر مزاعم لا تستند إلى دليل".



