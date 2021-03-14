Advertisements

بعد إصابته في الإعلان.. شاهد ماذا قال محمد رمضان للفنان يوسف عمر؟

الأحد 14/مارس/2021 - 01:14 ص
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الفنان يوسف عمر، الذي أصيب في إعلان مع محمد رمضان، تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه كان يصور إعلانًا عن لعبة تشبه "بابجي"، وكان يصور مشهدًا به انفجار، والمسؤول عن التفجيرات قال له: "هحط القنبلة تحتك ولما أقول اكشن تنط وتقع على المرتبة".

وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أنه لم يكن يتوقع أن القنبلة حقيقة، مضيفا: "أول ما قال أكشن أعدت نص ساعة مش حاسس باللي حواليا، ووداني صفرت بسبب الصوت، ومحستش برجلي، ولولا ستر ربنا كنت ممكن أموت".

وأضاف أن محمد رمضان جاء له بعد تصوير المشهد، وقال له: "عاش يا بطل ومبروك"، متابعا: "هو جالي بعد الشوت على طول قبل ما أشوف رجلي".

ولفت إلى أنه تعرض لتهديد بشكل غير مباشر من مسؤول التفجيرات بالإعلان، معلقا: "دخل عليا بالعربية وكان معاه 3 أشخاص، وحسيت أنه كارت إرهاب، فخفت وتوترت، واتصلت بوالدي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان عمرو أديب بوابة الفجر الفجر الحكاية

أخبار تهمك

في أول تعليق له.. شقيق ضحية السلام يفجر مفاجآت مدوية

منذ ساعة و 23 دقيقة

شبورة ورياح.. تفاصيل الأيام الأخيرة لشتاء 2021

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح قوي لرئيس الوزراء بشأن شارع المعز.. ومفاجأة منتظرة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تحرك من العاهل الأردني بشأن حادث مستشفى السلط

منذ حوالي 12 ساعة

"الأرصاد" تُحذر المواطنين من تخفيف الملابس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

منذ حوالي 14 ساعة

قرار عاجل من "بي إن سبورتس" بشأن معلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تفاصيل عقد كارتيرون مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يرد على تدخله في عودة كارتيرون للزمالك

منذ يوم

بشرى سارة لـ سكان عقار فيصل المحترق (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد إصابته في الإعلان.. شاهد ماذا قال محمد رمضان للفنان يوسف عمر؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

باتشيكو يفجر مفاجأة مدوية بشأن تمرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد رمضان: أرفض تصنيفي فنيا

عمرو يوسف يشكر زملائه بعد تهنئتهم بعيد ميلاده

سارة الطباخ تحذر شركات الإنتاج من التعامل مع الشرنوبي

"قتله وولع في التوك توك".. أهالي الضحية يروون لـ"الفجر" تفاصيل مؤلمة في الجريمة (فيديو)

إعلامي يُحذر: "لعبة بابجي بتموت عيالنا" (فيديو)

شهيرة: تعرفة على رؤية محمود ياسين بخصوص القرأن الكريم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:59 ص

مفاجأة.. نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي عبر "كوبري" تركي

عاجل.. محمد الجارحي يفتح النار على أحمد الطيب

12:00 م

بعد إصابته في الإعلان.. شاهد ماذا قال محمد رمضان للفنان يوسف عمر؟

01:14 ص

لا تراجع - موسيماني يطرد نجم الأهلي

06:01 م

عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح من الرحيل

12:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين