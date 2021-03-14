بعد إصابته في الإعلان.. شاهد ماذا قال محمد رمضان للفنان يوسف عمر؟

كشف الفنان يوسف عمر، الذي أصيب في إعلان مع محمد رمضان، تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه كان يصور إعلانًا عن لعبة تشبه "بابجي"، وكان يصور مشهدًا به انفجار، والمسؤول عن التفجيرات قال له: "هحط القنبلة تحتك ولما أقول اكشن تنط وتقع على المرتبة".





وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أنه لم يكن يتوقع أن القنبلة حقيقة، مضيفا: "أول ما قال أكشن أعدت نص ساعة مش حاسس باللي حواليا، ووداني صفرت بسبب الصوت، ومحستش برجلي، ولولا ستر ربنا كنت ممكن أموت".





وأضاف أن محمد رمضان جاء له بعد تصوير المشهد، وقال له: "عاش يا بطل ومبروك"، متابعا: "هو جالي بعد الشوت على طول قبل ما أشوف رجلي".



