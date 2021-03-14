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ابن شقيق العندليب: استغرب منح ترخيص لإقامة حفل "هولوجرام" للراحل دون إذن ورثته

الأحد 14/مارس/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
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علق  محمد شبانة إبن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، على أزمة عائلته  بإعتبارهم ورثة  العندليب  حول الحفل الذي سيقام عبر تقنية "  هولوجرام" والذي تظهر عبرها  شخصية الفنان الراحل وذلك عبر أحد الشركات في قصر " البارون"  بإعتباره خرقاً لحقوق الملكية قائلاً: "هذه ليست المرة الاولى التي نتعرض فيها لاختراق حقوق الملكية وأنا الصراحة بستغرب إزاي يدوا الناس تصاريح من غير مايرجعوا لورثة الراحل أو جمعية المؤلفين والملحنين".

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً:  إن التجسيم عبر تقنية "الهولوجرام " تتطلب  تصريحاً من العائلة والصراحة نحن أمام واقعة غريبة جداً فنقابة الموسيقيين هي تمنح التصاريح وهناك واقعة مماثلة في عام 2019  في حفل أعلن عنه عن دويتو بين " كارول سماحي " و"عمو حليم" عبد الحليم حافظ ورغم إعتراضنا وقتها وإرسالنا خطاباً للنقيب الفنان هاني شاكر  تم منح التراخيص دون الرجوع إلينا.

وأضاف: "في المرة دي الاعتراض أوسع من قبل جمعية الملحنيين.. أنا مش عارف ليه نمشي عكس الدولة.. فالدولة وسلطاتها تدعم وتؤيد تشرعيات حقوق الملكية ومع ذلك تمنح التصاريح من قبل النقابة دون الاستناد إلى هذه التشريعات".

من جانبه قال الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني  لجمعية الملحنين والمؤلفين أن  إصدار  تصاريح أو تراخيص لاية نوع من الحفلات لابد أن يمر بلسلة من الاجراءات القانونية  أولها موافقات حمعية الملحنين والمؤلفين بإعتبارها الممثل القانوني ثم الموافقة الثانية من قبل صاحب التسجيل الصوتي " شركة الانتاج " ثم ثالث  حلقات  الموافقات القانونية تتمثل في الورثة من عائلة الراحل خاصة إذا كانت الحفل ستؤدي  بواسطة تقنية " الهولوجرام " والتي تتطلب تجسييداً لشخصية الراحل بما يترتب عليه  من ضرورة  إعتماد الموافقة  للشكل النهائي للتجسيد حيث من حقهم الاعتراض  بإعتبارهم أمناء على سمعة الفنان".

واوضح أن الاجراءات التي إتخذتها الجمعية بدأت بإصدار بيان رسمي أعقبه رد فعل من الشركة المنظمة التي ذكرت ان الحفل المزمع إقامته لازال في مرحلة " مشروع " لم يكتمل قائلاً إن هذا رد فعل غريب لانها أعلنت رسمياً عن الحفل وأعتقد أن تراجعها بالشكل الذي ذكرته هو نوع من الحفاظ على ماء الوجه".

وتابع "الورثة لهم الحق في عائد  مادي من الحفل نظير موافقتهم  على التجسيد كأسرة تمثل الفنان الراحل حيث أن تجسيد الراح  لديهم الحق في الموافقة وفي حال  الموافقة يتم حصول الاسرة  على عائد بالاضافة  لعائد  يخص جمعية المؤلفين  حيث أن من حق المبدعين  وورثتهم في الحصول على عائد يتناسب مع سيرة  الفنان الراحل".

كان ورثة  العندليب عبدالحليم حافظ قد أعلنوا  استنكارهم إقامة حفل هولوجرام تظهر خلاله شخصية الفنان الراحل دون الحصول على موافقتهم.

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مطرب فنان عبد الحليم حافظ العندليب

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