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وزير النقل ينفعل بسبب الإشغالات على جانبي كوبري الباجور: "أنا موجوع" (فيديو)
الأحد 14/مارس/2021 - 02:01 ص
هدى عبدالرازق
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمهندس كامل الوزير، وزير النقل، أثناء تفقده عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية.
وانفعل "الوزير"، بسبب وجود إشغالات على جانبي طريق كوبري الباجور، والذي تسبب في تأثر الحركة في 50 قرية، قائلا: "هما اللي موقفين نفسهم، ومش هعمل الكوبري غير لما تشيلوا التعديات على الطريق".
وأضاف مخاطبا أحد الأشخاص: "قبل ما تطالب بحقوقك اعمل واجباتك، أهم شيىء كل واحد يعمل واجبه.. ساعدوني عشان اخدمكم، أنا موجوع".
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