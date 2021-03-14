وزير النقل ينفعل بسبب الإشغالات على جانبي كوبري الباجور: "أنا موجوع" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمهندس كامل الوزير، وزير النقل، أثناء تفقده عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنوفية.





وانفعل "الوزير"، بسبب وجود إشغالات على جانبي طريق كوبري الباجور، والذي تسبب في تأثر الحركة في 50 قرية، قائلا: "هما اللي موقفين نفسهم، ومش هعمل الكوبري غير لما تشيلوا التعديات على الطريق".



